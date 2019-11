Rast auf die Erde zu: Nasa und Esa warnen vor gewaltigem Asteroid

Köln -

Seit 2001 ist ein Asteroid der Erde nicht mehr so nahe gekommen: In der Größe des Empire State Buildings rast am 10. August ein XXL-Asteroid an der Erde vorbei. Esa und Nasa warnen vor dem Himmelskörper.



Mit einer Geschwindigkeit von 16.000 Kilometer pro Stunde ist der bis zu 570 Meter lange Klumpen flott unterwegs. Von der US-Weltraumbehörde Nasa wird der Himmelskörper als „potenziell gefährlich“ eingestuft.

Aber es besteht kein Grund zur Panik, denn nach Berechnungen der Nasa wird der Asteroid mit einem Abstand von mehr als sieben Millionen Kilometer an der Erde vorbeirasen - das ist 19 Mal so weit weg wie der Mond. (mbr)